Afrifa grijpt op 60 meter net naast EK-medaille, verspringster Hondema zevende

Elvis Afrifa heeft net naast de medailles gegrepen op de 60 meter bij de EK-indoor atletiek in Apeldoorn. De 27-jarige Nederlandse sprinter snelde in zijn eerste individuele finale op een eindtoernooi naar de vierde tijd en een Nederlands record: 6,55. Het goud was voor de in Rotterdam geboren Brit Jeremiah Azu, die naar een tijd van 6,49 sprintte.

Het Nederlands record op de 60 meter indoor stond tot zaterdag op naam van de in Apeldoorn afwezige Raphael Bouju. Taymir Burnet eindigde in de finale met een tijd van 6,66 als achtste en laatste.

"Het is gewoon pijnlijk, kan niet anders zeggen", vertelde een teleurgestelde Afrifa na afloop. Hij kwam zes duizendsten tekort voor brons. "Als je zo close bent, wil je gewoon een medaille winnen. Ik ben trots op mijn team en mijn coach, het is een superleuke ervaring, maar het is lastig dat ik net geen medaille pak."

Verrassende finaleplaats

De finaleplaats van Afrifa, een trainingsgenoot van para-atlete Fleur Jong, was een grote verrassing. In de halve finales had hij het Nederlands record ook al bijna te pakken, maar bleef hij er nog 0,01 seconden boven.

Na het behalen van de finale was Afrifa uitzinnig van vreugde. "Ik spring als een soort kabouter, maar dat is omdat ik blij ben", aldus Afrifa.

Bekijk hier de halve finales van de 60 meter en de reacties van Afrifa en Burnet