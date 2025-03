Para-atleten blij met primeur op EK-indoor: 'Maar voor mensen op tribune veel onduidelijk'

Naast het sprinten en springen voor Nederlands publiek is de toevoeging van para-onderdelen waardevol, vindt ook Joël de Jong. "Ook al zijn er geen medailles te winnen voor ons, dit betekent wel iets", aldus de beste verspringer van het veld. "We staan hier met drie atleten die ook in Parijs op het podium stonden, dus het niveau is hoog."

"Op deze manier kunnen we het aan meer mensen laten zien, hier in het stadion maar ook op tv." Hoe belangrijk dat kan zijn, weet De Jong (23), wiens linkerbeen in 2007 werd geamputeerd vanwege botkanker, uit eigen ervaring. Tijdens de EK in de buitenlucht van 2016 in Amsterdam kreeg De Jong voor het eerst de kans te sprinten op een blade.

"Tijdens een soort demonstratie van een prothesemaker. Dat was heel leuk, en daarna is het een beetje uit de hand gelopen", zegt de wereldrecordhouder (7.68 meter) en paralympisch kampioen verspringen (T63). "Misschien zitten er vandaag wel kinderen op de tribune of voor de tv die ons zien en het dan ook een keer gaan proberen, dat zou heel mooi zijn."

De toevoeging aan het programma, op initiatief van de AtletiekUnie en NOC*NSF, had wat voeten in de aarden. Een EK-indoor heeft een bomvol programma. De para-atleten spreken onverdeeld over een mooie primeur, maar zien wel ruimte voor verbetering.

Onduidelijk voor de kijker

"Heel tof, maar voor de mensen op de tribune is er denk ik veel niet duidelijk", dubt Noah Mbuyamba. "Alle handicap-klasses zitten nu door elkaar in dezelfde wedstrijd. Ik snap dat het anders te groot wordt om in te passen, maar hoe weten mensen op de tribune nu of ik goed heb gesprongen?"

"Onze namen en afstanden komen op het scherm, maar voor veel mensen zegt dat denk ik niet veel. Het is tof dat ze voor ons klappen, maar hoe goed een sprong echt is, hangt ook af van je klasse. Dat kan beter, denk ik. Door de klasses te laten zien, misschien met percentages van het wereldrecord?"

Temmink is het daarmee eens. "Alle klasses door elkaar is niet ideaal, want we sprinten nu niet tegen dezelfde mensen als op WK's of de Spelen. Maar hartstikke mooi dat we zulke kansen krijgen, want wij hebben nog geen indoortoernooien. Er zijn wel steeds meer toernooien, vooral in Duitsland waar series voor ons worden toegevoegd aan het programma. Al blijft het wel bij een paar onderdelen, indoorbanen zijn voor langere afstanden bijvoorbeeld al niet geschikt. De bochten zijn te scherp om op blades te sprinten."

"Het gaat wel de goede kant op", besluit De Jong, die na een kort trainingsblok tevreden was met zijn winnende sprong van 7,36 meter. "Op naar het outdoorseizoen. Ons WK is pas in oktober in India, dus voorlopig neem ik weer even rust."