8/3 in Nieuwsuur: Nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne • Houden Trumps decreten stand? • Verpleeghuis in Boxtel, 5 jaar na corona

Corona in Boxtels verpleeghuis

Het is vijf jaar geleden dat de coronapandemie Nederland bereikte. In het Brabantse Boxtel zijn ze dat allesbehalve vergeten. We gaan terug naar het verpleeghuis dat destijds gebukt ging onder het virus. We blikken terug met bewoners en hun familie die het ondraaglijk vonden dat ze wekenlang in lockdown moesten.