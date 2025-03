Groenland bij de VS? 'Denen begrijpen de ernst van de situatie niet'

De Amerikaanse president Trump aast op Groenland. Deze week liet hij weten het grootste eiland ter wereld "op een of andere manier" onder controle te zullen krijgen. Intussen proberen de Denen krampachtig om Groenland binnen het Deense koninkrijk te houden. En de Groenlanders? Die azen op iets heel anders: ze willen onafhankelijkheid en hopen dat, dankzij de internationale aandacht, sneller te kunnen bereiken.

De Amerikaan Tom Dans is een niet te missen verschijning in de kleine hoofdstad Nuuk. De lange Texaan draagt een pet met Amerikaanse vlag en een trui met de namen van Trump en Vance. In de eerste regeringsperiode van Trump werd hij aangesteld als Arctisch adviseur. Nu probeert hij als ondernemer investeringsmogelijkheden tussen de VS en Groenland te promoten.

"Groenland hoort bij de VS en ligt in het verlengde", aldus Dans. De Deense verdediging op Groenland is volgens hem nutteloos. "Een paar honderd Deense militairen, wat verouderde schepen met kapot kanon en wat hondensleeën. De Denen begrijpen de ernst van de situatie niet."