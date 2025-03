Pogacar belandt in braamstruiken, krabbelt op en wint gehavend Strade Bianche

Tadej Pogacar heeft op knappe wijze de zege in Strade Bianche gepakt. De renner van UAE gleed zo'n vijftig kilometer voor de finish uit de bocht en kwam in de berm terecht, maar pakte gebutst toch de overwinning in Italië.

Het zou een van de meest voorspelbare koersen van het jaar worden. Zelden keken zo weinig liefhebbers uit naar de Toscaanse Strade Bianche, esthetisch gezien misschien wel de aantrekkelijkste klassieker op de kalender.

De vraag vooraf was ook niet wie er zou gaan winnen, maar wanneer Tadej Pogacar zijn slag zou slaan. Mis! De wereldkampioen, die zelden te maken krijgt met rampspoed, schoof op vijftig kilometer van de streep in Siena hard onderuit en belandde in de braamstruiken naast de weg.

Bekijk de beelden van zijn valpartij hier: