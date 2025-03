Vollering na strijd in Toscane niet verbaasd over niveau Van der Breggen: 'Anna is Anna'

"Ik heb superveel van Anna geleerd de afgelopen jaren en dat zal ik nooit, nooit vergeten", aldus Vollering. "Daar ben ik heel dankbaar voor. Af en toe was het misschien raar, hoe dingen vorig jaar gingen. Maar al die dingen die ik van haar geleerd heb, dat hou ik liever voor in mijn gedachten."

Van der Breggen trots

Voor Van der Breggen voelde de tweede plek in Strade Bianche zeker niet als een nederlaag. "In dit geval ben ik niet 'helaas' tweede geworden. Dit was al veel meer dan ik verwacht had, daar ben ik superblij mee. Het ging vanaf het begin heel hard en zeker met die nieuwe gravelstroken was het echt hectisch, de hele dag."

In het begin van de koers had Van der Breggen totaal niet het idee dat ze om de zege mee zou kunnen doen. "Eigenlijk was het niet mijn beste dag, ik had geen superbenen en qua eten kon het ook beter. Zo'n gevecht was weer wat anders dan wat ik hiervoor gedaan heb."

Dat ze Vollering uiteindelijk weg zag fietsen in een steile straat in Siena en zag winnen, is volgens Van der Breggen nog even niet anders. "Ik voelde 'm een klein beetje aankomen. Het is een hele steile klim en zij is net wat explosiever. Ik probeerde het nog, maar voelde dat ik op was. Dat laatste stukje wil ik nog verbeteren."