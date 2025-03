Liverpool met moeite langs Southampton, Forest in slotfase langs titelhouder City

Van een leien dakje ging het niet, maar Liverpool heeft na een 0-1 ruststand alsnog in eigen huis gewonnen van Southampton. De koploper in Engeland, met Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis en zonder de geblesseerde Cody Gakpo, was met 3-1 te sterk voor de ogenschijnlijk reddeloos verloren hekkensluiter in de Premier League.

Southampton had aanvankelijk weinig tot niets in de brengen bij de formatie van Arne Slot, die de tweede en laatste wedstrijd van zijn schorsing uitzat, maar slaagde er in het eerste halfuur toch twee keer toe in doelman Allison aan het werk te zetten en dat was meer dan collega Aaron Ramsdale te doen had gehad.

Ramsdale kreeg dan ook de nodige hulp van zijn verdediging, die zich met hand en tand verzette en het weinig sprankelende Liverpool, voor de gelegenheid gecoacht door assisttent-trainer John Heitinga, van grote kansen hield.

In de extra tijd kreeg ook de aanval van Southampton hulp, maar vanuit onverwachte hoek. Na een ingooi op Will Smallbone rekenden Liverpool-captain Virgil van Dijk en Allison op elkaar en belandde de bal plots alsnog voor de voeten van de middenvelder van Southampton: 0-1.