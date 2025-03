Forest bezorgt titelhouder Manchester City z'n negende competitienederlaag

Nottingham Forest, de nummer drie van de Premier League, heeft thuis met 1-0 gewonnen van nummer vier Manchester City, dat daardoor het onderlinge gat tot vier punten zag groeien en zondag Chelsea over zich heen kan zien wippen.

City, de kampioen van Engeland van de afgelopen vier seizoenen, staat inmiddels al twintig punten achter koploper Liverpool, dat later vandaag hekkensluiter Southampton ontvangt.

In de tegenvallende eerste helft was City, dat slechts zes van zijn laatste dertien competitieduels had gewonnen, de minst slechte ploeg. Nico González schoot op de paal en Erling Haaland naast, meer viel er niet te beleven op City Ground.

Forest geeft gas

Forest gaf pas na de pauze gas en dat leidde tot een volley van Nicolás Domínguez, dat recht op Ederson af ging, en een verdekt schot van Hudson-Odoi, dat door door de Braziliaanse doelman via de paal uit het doel werd getikt.

Vlak voor tijd stuurde Morgan Gibbs-White met een fenomenale pass Callum Hudson-Odoi weg en die klopte Ederson in de korte hoek. Invaller Mateo Kovacic maakte in de extra tijd bijna nog gelijk, maar zijn inzet suisde net naast. En dus leden 'The Citizens' al hun negende competitie nederlaag van het seizoen.