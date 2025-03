Twentevrouwen nieuwe koploper eredivisie na overtuigende zege op Feyenoord

Daarna vergrootte Lynn Groenewegen de voorsprong naar 2-0 met een harde poeier door het midden. De Jong Oranje-speelster kwam na de winterstop over van Excelsior; dit was haar eerste doelpunt voor haar nieuwe ploeg.

Hard schot

Na rust knokten de Rotterdammers direct voor wat ze waard waren. Aanvalster Esmée de Graaf loste een hard schot van afstand waarmee ze Twente-doelvrouw Daniëlle de Jong volledig verraste: 2-1.

De ploeg van afzwaaiend trainer Joran Pot was niet van slag na de tegengoal en zette meteen de aanval op. Opnieuw was het Ivens die over links een schitterende voorzet gaf. Maar het schot van Jaimy Ravensbergen, uit de rebound, werd door Noëlle van der Sluijs van de lijn gehaald.

Door de felle zon was het flink knijpen met de ogen. Regelmatig moesten speelsters een dakje maken met de hand op het voorhoofd om te spel te lezen. Of de derde treffer voor Twente daardoor kwam, is lastig te zeggen. Maar een curieus doelpunt was het zeker. Alieke Tuin gaf iets wat leek op een verdwaalde voorzet, maar de bal krulde erin. Weimar, die op dat moment niet tegen de zon inkeek, verkeek zich daar toch op: 3-1.

In de staart van de wedstrijd was het hard werken voor beide ploegen. Feyenoord-aanwinst Mao Itamura, de 18-jarige Japans jeugdinternational die deze winter naar de club overkwam, was razendsnel in het bal heroveren voor de thuisploeg, maar het mocht niet baten. Uiteindelijk gooide Twente-invalster Sophie te Brake de wedstrijd op slot: 4-1.

Later vanmiddag (16.30 uur) krijgt FC Utrecht bezoek van Fortuna Sittard en speelt AZ tegen PEC Zwolle. Morgen komt Ajax in actie tegen sc Heerenveen en reist PSV af naar de velden van Telstar.