Burgemeester Urk: onrust is uitermate triest

Uitermate triest, noemt burgemeester Cees van den Bos van Urk de ongeregeldheden gisteravond in het dorp. Tientallen jongeren veroorzaakten er onrust. Ze staken vuurwerk af en stichtten brandjes.

De onrustige avond kwam voor de gemeente onverwacht. "Dit was een bijzonder onaangename verrassing. We hebben wel eens vaker onrustige nachten op Urk, maar dat is al langer geleden. Dit hadden we niet voorzien", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep Flevoland.

Over de toedracht is nog veel onduidelijk. "Eerst moeten we inventariseren welke schade er gisteravond is ontstaan. Maandag is er overleg met alle betrokken instanties."

Vuurwerkprotest

Vuurwerkliefhebbers uit het hele land hadden aangekondigd om zaterdag om 20.00 uur vuurwerk af te steken uit protest tegen het verbod op vuurwerk tijdens Oud en Nieuw.

Ook in Arnhem greep de politie in toen de sfeer bij een vuurwerkprotest grimmig werd. Er zijn zeker vijf mensen opgepakt voor het afsteken van illegaal vuurwerk.

Politie en brandweer hadden in Urk ruim twee uur nodig om de orde te herstellen en de branden te blussen. Daarbij kregen ze hulp van eenheden uit omliggende gemeenten. Er is niemand opgepakt. "Onze inzet was er vooral op gericht om de rust terug te brengen", zegt een woordvoerder van de politie.

Politievlogger

Volgens Omroep Flevoland hield ook de komst van politievlogger Jan-Willem Schut de gemoederen bezig. Schut draaide een avonddienst mee met de politie Noordoostpolder/Urk. Volgens de regionale omroep is door verschillende groepjes in de straat De Akkers zijn naam gescandeerd. "Jan-Willem bedankt, Jan-Willem bedankt", klonk het meerdere keren.

Schut plaatst video's op YouTube waarin hij de kijkers wil meenemen in de wereld van de politie. Daarmee bereikt hij honderdduizenden volgers. Met zijn vlogs werd hij genomineerd voor een Televizier-Ster voor beste online videoserie.

De politievlogger liet vannacht via Twitter weten dat hij met de dood is bedreigd. De bedreiger refereert in zijn bericht aan een uitzending van Zembla, waarin misstanden aan de orde werden gesteld bij de inzet van politiehonden.