Werk in uitvoering: 16 dagen geen trein naar kop van Noord-Holland

Vanaf vandaag rijden er zestien dagen lang geen treinen tussen Alkmaar en Den Helder. ProRail werkt de komende weken aan een aantal projecten tegelijkertijd.

Bij Heerhugowaard wordt een begin gemaakt met een nieuwe onderdoorgang onder het spoor. Een stuk verder naar het noorden krijgt station Den Helder Zuid een opknapbeurt.

NS zet bussen in. Toch is het vervelend dat er meer dan twee weken geen treinen rijden van en naar de 'Noordkop', zoals het uiterste noorden van Noord-Holland wordt genoemd. Harro Homan van ProRail: "Het is een intense periode voor reizigers en de omgeving. Maar we doen het niet zomaar", zegt hij bij NH Nieuws. "De regio verdient goed onderhouden spoor."

In Heerhugowaard wordt tussen 18 en 23 maart een spoordek, het plafond van de nieuwe onderdoorgang, op zijn plek gereden. "Het is millimeterwerk met een strakke planning", aldus Homan. Meekijken kan nu al via een livestream, waar twee camera's het werk in de gaten houden.

Welverdiende upgrade

De opknapbeurt van Den Helder Zuid wordt door ProRail een "welverdiende upgrade" genoemd. Bij klanttevredenheidsonderzoeken is het winderige stationnetje de afgelopen zes jaar meermaals tot slechtste of een na slechtste station van Nederland uitgeroepen. Het is niet alleen onherbergzaam, maar mensen worden er ook regelmatig beroofd, auto's worden opengebroken en fietsen belanden nogal eens in de sloot.

"We gaan de perrons volledig vernieuwen en ook de tunnel onder de sporen wordt opgefrist met behoud van het kunstwerk", zegt Homan. De perrons worden opgehoogd zodat het makkelijker wordt om in- en uit te stappen. Ook komen er nieuwe wachtruimtes en banken.

Stille brug

Twintig kilometer naar het zuiden wordt de oude metalen spoorbrug in Schagen vervangen door een betonnen exemplaar. De werkzaamheden, die oorspronkelijk vorig jaar zouden plaatsvinden, moesten worden uitgesteld vanwege het verleggen van stroomkabels. Het is de bedoeling dat de nieuwe brug stiller is dan de vorige.

Tussen Schagen en Den Helder Zuid, Schagen en Heerhugowaard, en bij Alkmaar worden ook stukken spoor vernieuwd . Ook wordt er onderhoud gepleegd aan de spoorbrug over het Noordhollandsch Kanaal bij Alkmaar en de Kaagspoorbrug.