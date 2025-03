Na veertig jaar gedenkplaat voor slachtoffers Rijswijkse 'vergismoorden'

Nabestaanden hebben in Rijswijk een gedenkplaat onthuld voor drie mannen die veertig jaar geleden werden doodgeschoten tijdens een repetitie met hun band. De gemeente nam het initiatief, om deze onopgeloste moorden een plek te geven in de lokale geschiedenis.

Op de gedenkplaat staat: "De muziek stopte. De aanslag bleef onopgelost. De roep om recht en waarheid blijft." Naast de burgemeester van Rijswijk en de ambassadeur van Suriname waren ook nabestaanden aanwezig.

De muzikanten Willem van Putten, Albert Kneefel en Fred Bakker waren zich van geen kwaad bewust, die nacht van 7 op 8 maart in 1985. Tijdens een repetitie van de band kwamen twee mannen de oefenruimte binnen en schoten de drie dood. Twee andere aanwezigen werden ook in het hoofd geschoten, maar zij overleefden de aanslag ternauwernood.

Omvangrijke drugssmokkel

Als snel deed het verhaal de ronde dat het een vergissing moest zijn geweest. In datzelfde pand aan de Verrijn Stuartlaan zetelde namelijk ook de De Bevrijdingsraad. Die voerde vanuit Nederland oppositie tegen het bewind van de toenmalige Surinaamse president Bouterse.

Mogelijk was de aanslag dan ook eigenlijk gericht op leden van de Bevrijdingsraad. In later onderzoek naar omvangrijke drugssmokkel zou in de zogeheten CoPa-dossiers ook gerefereerd worden aan de moorden in Rijswijk. In dat dossier wordt ook Bouterse verdacht van moord c.q. doodslag.

De zaak is dus nooit opgehelderd, de daders zijn nooit gepakt, er is niemand veroordeeld, tot grote frustratie van nabestaanden. Sietske van Putten, zus van de vermoorde Willem van Putten, wil nog altijd weten waarom de Nederlandse staat heeft afgezien van vervolging. "Dat is echt belangrijk om te weten, anders hou ik het gevoel niet in een rechtsstaat te leven. Het voelt nu alsof deze zaak in de doofpot is gestopt."

Begin van erkenning

Het politieonderzoek is in 1985 na een paar maanden stilgelegd en vervolgens nooit meer opgepakt. In 2021 publiceerde NRC-journaliste Anna Korterink de podcastserie Het geheim van Rijswijk, waarmee de 'vergismoorden' weer in de publieke belangstelling kwamen.

Nabestaanden hebben inmiddels advocaat Liesbeth Zegveld in de arm genomen om alsnog de waarheid boven tafel te krijgen. Van Putten: "De onthulling van het monument is een begin van erkenning. Dat geeft ons moed en inspiratie om verder te gaan. Samen met Liesbeth Zegveld gaan wij alles in het werk stellen om de waarheid te achterhalen."