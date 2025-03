Sierra Leone vervangt immigratiechef, dag na publicatie van video met Jos. L

President Bio van Sierra Leone heeft volgens meerdere lokale media de directeur van de nationale immigratiedienst vervangen. Het bericht komt een dag nadat deze directeur, Alusine Kanneh, in opspraak is geraakt.

Op een video is te zien dat hij in een chique nachtclub een cadeau in ontvangst neemt van de Nederlandse drugscrimineel Jos L. Immigratiechef Kanneh zou daar zijn vijftigste verjaardag hebben gevierd.

Follow the Money en het AD publiceerden de video gisteren. De twee mannen lijken elkaar goed te kennen. Ze schudden elkaar uitbundig de hand. Kanneh neemt het cadeau lachend in ontvangst.

Jos L., ook bekend als Bolle Jos, is een internationaal gezochte en al meermaals veroordeelde drugscrimineel. Er is een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn arrestatie.

Hoogste kringen

In januari bleek uit berichtgeving van Follow the Money en het AD dat hij zich in Sierra Leone in de hoogste kringen ophoudt. Hij was te zien op beelden van een kerkdienst waarbij ook de president aanwezig was. Op die beelden zit Jos L. vlak achter Bio en naast een dochter van de president met wie hij getrouwd zou zijn. Bio en ook Kanneh lieten weten dat ze niet wisten wie L. is.

Volgens het AD is is op de video in de nachtclub ook het hoofd van de drugspolitie Andrew Kaikai te zien. Nederland heeft om uitlevering van L. gevraagd. Volgens de krant is daarvoor de medewerking van de drugspolitie en de immigratiedienst noodzakelijk.

L. lijkt in de loop der tijd goede banden met de overheid te hebben opgebouwd. Volgens het AD beschikt hij over infrastructuur die nodig is voor drugstransporten, zoals landingsbanen, schepen en pakhuizen.

Het Openbaar Ministerie zegt tegen het AD niet te weten of L. nog in Sierra Leone is. Landen in de regio zijn gewaarschuwd dat Nederland naar hem op zoek is.