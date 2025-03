Van Dijk wint Ronde van Extremadura in door noodweer ingekorte slotrit

Wielrenster Ellen van Dijk heeft de eindzege in de Ronde van Extremadura gegrepen. In de slotrit, ingekort vanwege noodweer, moest de 38-jarige renster van Lidl-Trek wel aan de bak om haar leiderstrui te verdedigen. De drievoudig wereldkampioene tijdrijden slaagde met vlag en wimpel.

De laatste etappe telde nu 69 kilometer en een klim van zo'n 20 kilometer à 5 procent was uit het parcours gehaald. Een omvangrijke groep meldde zich in de regen in Hervás. De sprint werd ingezet na een haakse bocht, op minder dan 200 meter van de meet.

Mie Ottestad, de enige concurrente van Van Dijk, ging aan, maar legde het af tegen Imogen Wolff. Van Dijk kwam als derde binnen en bleef de Noorse in het eindklassement twee seconden voor.