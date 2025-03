Vollering wint Strade Bianche na gedroomde finale met oud-ploegleider Van der Breggen

De koers begon dan ook op een moordend tempo. Het peloton reed bijna 39 kilometer per uur in het eerste uur. In het middenstuk was het gemiddelde nog steeds boven de 37 kilometer per uur: sneller dan het snelste tijdschema.

Vollering en Van der Breggen

Lang bleef het een kwestie van loeren. Ook voor Vollering en Van der Breggen, de twee Nederlanders die elkaar zo goed kennen. Van der Breggen stopte in 2021 bij SD Worx-Protime en begon daar in 2022 als ploegleider, met Vollering onder zich als een van de toprensters.

Totdat Vollering deze winter naar FDJ overstapte en Van der Breggen bij SD Worx haar comeback maakte in het peloton.