Duizenden deelnemers bijeen op de Dam voor Feminist March

Op de Dam in Amsterdam hebben zich op deze Internationale Vrouwendag duizenden deelnemers verzameld voor de Feminist March. De deelnemers lopen van de Dam naar het Museumplein om op te komen voor vrouwenrechten. Vanwege de drukte wordt het tram- en autoverkeer omgeleid.

Het thema van de mars dit jaar is 'The Future is Feminist'. "In het licht van groeiende ongelijkheid, sociale onrechtvaardigheid en wereldwijde uitdagingen is het nu tijd voor actie", schrijven de initiatiefnemers, een verzameling van feministische organisaties en activisten.

Deelnemers dragen protestborden met teksten als 'Kwaad op het patriarchaat' en 'Abortus in de grondwet'. Vorig jaar ging de Feminist March om veiligheidsredenen niet door.