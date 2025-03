Uniek wereldkampioenschap skeleton Bos: 'Zonder haar passie was dit onmogelijk'

Na tien jaar ploeteren is Kimberley Bos als eerste Nederlander ooit wereldkampioen skeleton. Een unieke prestatie, Bos is al jarenlang de enige Nederlandse professionele skeletonster. Ze heeft geen teamgenoten, geen trainingsbaan in Nederland. Voor ze met een snelheid van 118 kilometer per uur als snelste naar beneden roetsjte, heeft ze bergen moeten verzetten.

Hoe word je wereldkampioen in een kleine sport waarin je in eigen land de enige aan de top bent?

"Ze heeft zelf het wiel moeten uitvinden", zegt sportmanager Aschwin Kruders, die haar al jaren begeleidt. "Ik heb 38 wielrenners in mijn stal en één skeletonster, maar Kimberley is de sporter waar ik het drukste mee ben." Hij roemt haar inzet. "Zonder haar passie was dit onmogelijk geweest. Zo ver komen kost echt heel veel tijd en moeite, zeker in een sport waarin ze voor een heel groot deel alles bij elkaar heeft moeten krabbelen."

Heel dure sport

Hij wil zeker een inkijkje geven in de opofferingen van Bos. "Skeleton is een heel dure sport. Alleen al de kosten om een slee te ontwikkelen... die koop je niet zomaar in de buurtwinkel. Het hele programma in Nederland draait om één sporter, die een staf om zich heen nodig heeft. Een coach, een fysiotherapeut, een sleebouwer... Met die hele staf ga je naar wedstrijden toe; er zijn alleen al acht wereldbekerwedstrijden per jaar."

Kruders schat in dat de sport per jaar ruim 100.000 euro kost. "De helft daarvan betaalt Kimberley zelf."

Kijk hier de race van vannacht en de eerste reactie van Bos terug: