Afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon vrijgelaten en onthaald door aanhangers

De Zuid-Koreaanse afgezette president Yoon Suk-yeol is vrijgelaten uit de gevangenis. Een rechtbank in Seoul besloot gisteren dat de afgezette president zijn proces in vrijheid mag afwachten. De aanklagers maakten hier geen bezwaar tegen.

De vrijlating van Yoon leidde tot drukke taferelen bij de gevangenis en zijn woning in de hoofdstad van Zuid-Korea. Op beelden is te zien hoe aanhangers in Seoul de naam van de afgezette president scanderen. Ook zwaaien ze met de vlaggen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Yoon zwaaide naar de toegestroomde supporters, balde zijn vuisten en maakte een diepe buiging. In een schriftelijke verklaring bedankte Yoon later zijn aanhangers. Ook roept hij mensen die in hongerstaking gingen vanwege zijn afzetting op deze te beëindigen.

Mislukte machtsgreep

Yoon werd half januari gearresteerd nadat hij in december in een televisietoespraak totaal onverwachts de staat van beleg had aangekondigd. Hiermee wilde hij het parlement buitenspel zetten. De machtsgreep mislukte. Yoon trok de militaire noodtoestand in en het parlement stemde in met een afzettingsprocedure.

Yoon geniet desalniettemin nog steun in Zuid-Korea. Aanhangers wisten aanvankelijk te voorkomen dat de afgezette president werd aangehouden. Zij hielden agenten tegen die Yoon in zijn zwaarbewaakte woning wilden aanhouden. Yoon hield zich daar weken schuil.

Een constitutioneel hof bepaalt later dit jaar of Yoon definitief kan worden afgezet.

Uitgelaten aanhangers wachtten de afgezette Yoon op na zijn vrijlating: