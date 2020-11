Roest dicht bij eerste nationale allroundtitel na prima zege op 1.500 meter

Patrick Roest kijkt naar het scorebord bij de NK allround - ANP

Patrick Roest is heel dicht bij zijn eerste nationale allroundtitel. In Heerenveen won de drievoudig wereldkampioen allround ook de derde afstand op de Daikin NK allround. Hij schreef de 1.500 meter in 1.45,68 op zijn naam en heeft een voorsprong van 20,48 seconden op Marcel Bosker op de afsluitende 10.000 meter. Roest ging na de eerste dag van de NK allround al ruim aan de leiding met een voorsprong van 2,28 seconden op Bosker. Roest won zaterdag zowel de 500 als de 5.000 meter.

In Heerenveen jaagt Roest op zijn eerste nationale allroundtitel. Vorig jaar was hij goed voor de zilveren medaille op de EK allround, maar hij werd nog nooit Nederlands kampioen. Dat had alles te maken met de invulling van de kalender in vorige schaatsseizoenen. "Dit is een lekker begin van de zondag", aldus Roest. "Ik wilde deze rit graag winnen, de afstand ligt me goed. Gelukkig is het gelukt om mijn voorsprong uit te breiden. Maar, er moet niets geks gebeuren op de 10.000 meter. Ik moet zorgen dat ik niet instort." Bosker, vorig jaar winnaar van het zilver en in 2018 Nederlands kampioen, werd tweede op de 1.500 meter in 1.46,47. Zaterdag klokte hij de vijfde tijd op de 500 meter en eindigde als derde op de 5.000 meter.

Titelverdediger Jan Blokhuijsen, die derde stond in het klassement, werd na de 1.500 meter gediskwalificeerd, omdat hij in een bocht een blokje aanraakte. Daardoor staat Koen Verweij, die zaterdag derde werd op de 500 meter en ook op de 1.500 meter de derde tijd noteerde, nu derde. Verweij moet 42,00 seconden goedmaken op Roest op de afsluitende 10.000 meter. Daardoor lijkt een podiumplaats voor Marwin Talsma haalbaar. Talsma, die drie weken geleden verrassend Nederlands kampioen werd op de langste afstand, staat vierde met een achterstand van 51,06 seconden. Talsma of Verweij? "Misschien is dat wel mogelijk", vertelde Talsma na de 1.500 meter. "Het doel was om alle afstanden goed te rijden en een stabiel NK neer te zetten. Het podium halen, zou heel mooi zijn. Harder rijden dan Bosker wordt moeilijk, maar die negen seconden op Verweij is misschien wel mogelijk." De Nederlands kampioen verdient naast de nationale titel ook een startbewijs voor de EK allround, die in het weekend van 16 en 17 januari 2021 op het programma staan in Heerenveen. Geen Kramer op NK Net als bij de vrouwen ontbreekt dit weekend ook bij de mannen een boegbeeld in Heerenveen. Zesvoudig kampioen Sven Kamer, die twee keer negatief testte op het coronavirus, was sinds de nacht van dinsdag op woensdag grieperig en meldde zich af voor de NK.