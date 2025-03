Officieel de warmste 8 maart ooit gemeten, dit zijn jullie foto's

In De Bilt is de temperatuur om 11.20 uur naar 16,5 graden gestegen. Daarmee is het officieel de warmste 8 maart ooit sinds de metingen begonnen in 1901, zegt Weeronline. Het vorige record was 16,0 graden en werd gemeten in 2014.

In de rest van het land is het momenteel nog net iets warmer met temperaturen lokaal rond de 17 graden. Het landelijke record staat op 18,9 graden en werd ook in 2014 gemeten in Maastricht. De kans is zeker aanwezig dat ook dit record later vandaag wordt gebroken, want de temperatuur loopt nog verder op.

Vanmorgen vroeg (en iets later) leverde het weer mooie plaatjes op: