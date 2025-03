Kogelstootster Schilder maakt op EK indoor grote indruk: na één poging door naar finale

Schilder heeft niets met kwalificaties bij grote toernooien, die zich doorgaans in de ochtenduren afspelen. De bijna 26-jarige Volendamse kijkt er altijd tegenop. "Ik vind het verschrikkelijk", zei ze in Apeldoorn na haar indrukwekkende optreden in de ochtend. "Ik raakte de kogel niet eens echt lekker, maar dacht dat het wel ging met de afstand: 19,92 is echter prima", glimlachte ze. Schilder was door haar imposante uithaal meteen klaar en kon haar spullen inpakken.

Eremetaal

De afgelopen jaren stond ze in alle finales van de grote titeltoernooien. Het leverde Schilder al heel wat eremetaal op. De Nederlandse recordhoudster veroverde twee Europese titels in de buitenlucht, brons bij de wereldkampioenschappen buiten en indoor. Alleen bij de Europese indoorkampioenschappen lukte het nog niet. Zowel in 2021 als in 2023 eindigde ze als vijfde.

In Apeldoorn gaat ze voor goud en niets minder. "Ik ben weer fit. Ik was, net als de rest van Nederland, de laatste drie weken wat ziekjes. De verkoudheid is weg, ik heb mijn stem weer terug"', keek ze naar haar aanloop richting Apeldoorn. De 19,92 was veel verder dan haar concurrentes, van wie de Duitse Yemisi Ogunleye meter met 18,95 het dichtst in de buurt kwam.

"Ik denk dat 19,92 meter niet voldoende zal zijn voor goud. Een afstand van in de 20 meter is nodig om hier te winnen", voorspelde ze. "Ik ben blij dat we dit hebben gehad. Misschien ging het makkelijker omdat het in eigen land is. Zondag wordt het mooi hier met al dat publiek."