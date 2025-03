Drie Bulgaren in Londen schuldig bevonden aan spionage voor Rusland

Een jury van een Britse rechtbank heeft drie Bulgaren schuldig bevonden aan spionage voor een Russische inlichtingendienst. Uit politieonderzoek blijkt dat ze in meerdere Europese landen informatie verzamelden over journalisten, diplomaten, Oekraïense militairen en andere personen die door het Kremlin als vijanden zouden worden gezien. Daardoor hebben ze de levens van die mensen in gevaar gebracht, aldus de aanklacht.

De drie Bulgaren, twee vrouwen (33 en 30) en een man (39), woonden in Londen. Ze maakten volgens de rechtbank deel uit van een spionagenetwerk van de Oostenrijker Jan Marsalek.

Marsalek was een topman van het Duitse betalingsbedrijf Wirecard, die in 2020 op de vlucht sloeg toen het bedrijf door miljardenfraude failliet ging. In het onderzoek naar die zaak kwam naar voren dat Marsalek Rusland hielp bij het opsporen van tegenstanders in het buitenland. Aangenomen wordt dat hij zich in Rusland bevindt.

Navalny en Skripal

De drie Bulgaren die gisteren terechtstonden voerden tussen tussen 2020 en 2023 spionageopdrachten uit in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Spanje, Duitsland en Montenegro.

Doelwit was onder andere de Bulgaarse journalist Christo Grozev, die voor het onderzoekscollectief Bellingcat onderzoek deed naar de vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny. Ook werden Oekraïense militairen gevolgd die in het VK werden getraind voor de oorlog tegen Rusland.

De drie werden aangestuurd door een 47-jarige Bulgaar die zo'n tien jaar geleden al door Marsalek zou zijn gerekruteerd. Hij en twee landgenoten opereerden vanuit een huis in Great Yarmouth aan de Britse Noordzeekust. In het 33 kamers tellende huis zijn spionageattributen gevonden. Zo werd opnameapparatuur ontdekt in stropdassen, een zonnebril, een colaflesje en een Minion-knuffel.