Tesselaar begint sterk aan tweede dag zevenkamp bij EK indoor, Koster in finale 3.000 meter

Meerkamper Jeff Tesselaar is bij de Europese indoorkampioenschappen sterk begonnen aan de tweede dag van de zevenkamp. De Nederlander liep in Apeldoorn op de 60 meter horden naar een persoonlijk record van 8,11. In het klassement bezet hij na vijf onderdelen de achtste plaats met 4.223 punten. De Zwitser Simon Ehammer, snelste op het hordenonderdeel in 7,68, leidt met nog twee onderdelen te gaan met 4.711 punten.

De meerkampers gaan in de ochtend verder met polsstokhoogspringen. Zaterdagavond volgt de ontknoping met de afsluitende 1.000 meter.

Maureen Koster plaatste zich zonder problemen voor de finale van de 3.000 meter. De 32-jarige atlete, tien jaar geleden al goed voor zilver bij de EK-indoor, finishte in haar serie als tweede (8.55,40) achter de Ierse Sarah Healy (8.55.35). Koster moest bij de eerste zes lopen voor een finaleplaats. Dat lukte Veerle Bakker niet. Zij finishte in dezelfde serie als Koster als negende in 9.09,21. In de tweede serie kwam Jennifer Gulikers ook niet in de buurt van een finaleplaats. Ze finishte als elfde (9.19,22).

