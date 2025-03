Koster, Nillessen en Laros jagen bij EK-indoor op medaille, Foppen uitgeschakeld

Nillessen en Laros maakten vorig jaar al indruk op de middenafstand. De twee talentvolle atleten liepen bij de Olympische Spelen in Parijs beiden de finale van de 1.500 meter. Een medaille bleef buiten bereik, maar het tweetal timmert flink aan de weg en in Apeldoorn hebben ze medaillekansen.

De grootste concurrent voor het duo is de Noor Jakob Ingebrigtsen, die vrijdag Europees indoorkampioen werd op de 1.500 meter. Ingebrigtsen liep in de serie met de twee Nederlanders overtuigend naar de winst en lijkt klaar voor een dubbelslag.

Rommelige race

Nillessen nam na 2.000 meter de koppositie en slaagde erin zich voorin te handhaven. Hij finishte als vierde. Achter hem liep Laros, die de afgelopen periode ziek was geweest, naar de zesde plaats. Dat was ook voldoende voor een finaleplaats.

"Tactisch een goede race", constateerde Nillessen. "Een beetje rommelig", concludeerde de 19-jarige Laros. "Ik was een beetje onzeker, dat zit dan ook in je hoofd. Uiteindelijk gaat het om de finale halen en dat is gelukt." Nillessen vond het jammer dat Mike Foppen het niet haalde. "Twee Nederlanders in de finale is echter ook bijzonder."

Foppen baalde. Hij was eerder in het seizoen ziek, maar wilde dat niet als excuus gebruiken. "Ik ben al weer ruim twee weken in training. Sport kan hard zijn, maar is ook simpel. Ik was niet goed genoeg. De hele week hebben we het over drie Nederlanders in de finale gehad, ik voel me nu een beetje een sukkeltje."

Bekijk hier het schema voor vanavond: