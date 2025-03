Eurostar naar Parijs rijdt ook weer, treinverkeer volledig hervat

Op Gare du Nord in Parijs, het drukste treinstation van Frankrijk, is het treinverkeer volledig hervat. Ook de internationale Eurostar-treinen tussen Amsterdam en Londen rijden weer. Gisteren werd in Parijs een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld waardoor het treinverkeer compleet stil lag.

Franse media schrijven dat er vandaag twee extra hogesnelheidstreinen rijden om internationale reizigers te vervoeren die gisteren geen kant op konden. De twee extra treinen vertrekken vanuit Londen en Parijs.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd tijdens werkzaamheden ten noorden van Parijs een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het treinverkeer van en naar Gare du Nord werd daarop volledig stilgelegd.

Ook een deel van de Franse snelweg A1 en een stuk van de ringweg rond Parijs werden afgesloten.

500 treinen uitgevallen

Na de ontmanteling zei de Franse minister van Transport dat de bom "200 kilo aan explosieven" bevatte. "We zijn blij en opgelucht dat aan dit alles een einde is gekomen", zei Tabarot.

De minister stelde dat bijna 500 treinen uitvielen en 600.000 reizigers daar hinder van ondervonden. Nadat de bom onschadelijk was gemaakt kwam het treinverkeer gisteren weer langzaam op gang.

Op Gare du Nord, maar ook op stations in Brussel en Londen stonden gisteren lange rijen met gedupeerde reizigers: