De Jong terug onder de lat bij Twente en droomt van EK: 'Daar doe ik het voor'

Met Femke Liefting is er nog een concurrent voor De Jong bij Oranje. Ook de 20-jarige Liefting speelt sinds januari in Engeland, bij Chelsea. Of de Women's Super League een voordeel is voor de kansen van Liefting ten opzichte van De Jong? "Dat weet ik niet. Het is mogelijk, het niveau van de wedstrijden in Engeland is hoger en daar zal je meer keepende acties hebben. Maar dat betekent dat ik hier meer uit mezelf moet halen."

De Jong zou een stap naar Engeland ook zien zitten. "Ik merk dat ik opensta voor nieuwe uitdagingen. Dat kan me verder brengen. Ik zou een nieuwe stap zeker aan durven gaan."

Mooie ervaring

De Jong glundert als ze terugdenkt aan haar minuten voor Oranje. "Een en al plezier. Dat is waar je het voor doet. Dat ik daar mocht staan, daar word ik ontzettend blij van."

De doelvrouw wil de concurrentie aangaan met het drietal, maar weet dat het geen zekerheid is dat ze gekozen wordt door bondscoach Andries Jonker. "Dan is dat ontzettend mooi voor hen. Dan mogen ze samen een mooie ervaring meemaken en dan weet ik dat ik nog even aan de bak moet."

"Ik zou ervan balen, want het is mijn doel. Maar als het aan hen is, dan is dat zo en dan steun ik ze."