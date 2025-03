Oekraïne: 'Zeker 14 doden door Russische aanvallen'

Bij Russische aanvallen op de oostelijke regio's Donetsk en Charkiv in Oekraïne zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het ministerie gebruikte Rusland daarbij ballistische raketten, andere raketten en drones.

In de plaats in Dobropillia in Donetsk zijn zeker 11 mensen omgekomen. Ook raakten dertig mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Verschillende plaatsen in de regio waren het doelwit.

In de regio Charkiv, die net als Donetsk grenst aan Rusland, vielen afgelopen nacht eveneens doden. Daar kwamen drie mensen om het leven door een Russische droneaanval, aldus het Oekraïense ministerie.

Het Oekraïense leger zegt vannacht zo'n 80 van de 145 Russische drones te hebben neergehaald.

Russische olieraffinaderij

Oekraïne heeft ook drones gebruikt voor een aanval op Rusland, zegt de Russische gouverneur van de noordwestelijke regio Leningrad. Hij zegt dat een grote olieraffinaderij in Kirishi, op zo'n 800 kilometer van de Oekraïense grens, is beschadigd door brokstukken van een drone.