Ook D66 wil studiebeurs terug, einde leenstelsel in zicht

NOS Helen Kret

Ook regeringspartij D66 wil nu af van het huidige leenstelsel voor studenten. De partij was jarenlang voorstander van het systeem waarbij iedereen voor zijn studie geld moet lenen. In een reactie op een vandaag gepubliceerde evaluatie zegt D66-Kamerlid Paternotte dat het leenstelsel "flink op de schop" moet. In het rapport staat dat lenen geen drempel is om te studeren, maar dat de meeste studenten na hun studie gemiddeld wel een schuld hebben van zo'n 25.000 euro. D66 heeft ook een alternatief: alle studenten moeten een vast bedrag van 300 euro per maand krijgen, in plaats van de huidige zorg- en huurtoeslag. Daarnaast moeten studenten met ouders die minder dan 70.000 euro per jaar verdienen in aanmerking komen voor een studiebeurs. De partij heeft uitgerekend dat dat zes op de tien studenten zijn. Zij moeten dan een studiebeurs krijgen van zo'n 700 euro. "Dat is een flinke basis", zegt Paternotte. De schuld die studenten met het huidige leenstelsel opbouwen levert vaak veel stress op, vertelt de Leidse student Else van der Steeg:

Stress over studieschuld: 'Ik ben de rest van mijn leven bezig met afbetalen' - NOS

"Een draai van jewelste" noemt NOS-verslaggever Ron Fresen het nieuwe standpunt van D66, omdat de partij jarenlang voorstander bleef ondanks de toenemende kritiek. Nu alleen de VVD nog voor is, zal na de verkiezingen zeker een nieuwe weg ingeslagen worden richting een stelsel met studiebeurzen, denkt Fresen. Hij ziet D66 opschuiven naar links. "De partij is door het leenstelsel de steun van veel studenten kwijtgeraakt en wil met beoogd partijleider Kaag weer kiezers bij de concurrenten GroenLinks en de PvdA wegtrekken", aldus Fresen. "Het leenstelsel was daarvoor een sta-in-de-weg". Vervanger Het leenstelsel is in 2015 door regeringspartijen VVD en PvdA, met steun van D66 en GroenLinks ingevoerd als vervanging van de basisbeurs. Tegenstanders CDA en ChristenUnie hebben in dit kabinet afgesproken dat het systeem blijft, ook omdat er extra geld zou gaan naar de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Welke partijen zijn voor en tegen het leenstelsel ? Voor: VVD Tegen: CDA, ChristenUnie, PVV, SP, PvdA, GroenLinks, Forum voor Democratie, Denk, 50Plus, Krol/Arissen, SGP en nu ook D66

Ook D66 wil leenstelsel 'stevig op de schop' en 'nieuwe studiebeurs' - NOS