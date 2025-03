Cao-overleg van bonden met ziekenhuizen geklapt, mogelijk acties

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel zijn vastgelopen. De betrokken vakbonden vinden het loonoffer van de ziekenhuizen te laag. Mogelijk volgen er acties.

FNV, CNV, NU'91 en FBZ onderhandelen over een nieuwe cao met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Onder die cao vallen zo'n 220.000 zorgmedewerkers.

De ziekenhuizen hebben voor dit jaar een loonstijging van 4 procent geboden. Voor volgend jaar ligt een stijging van 2 procent op tafel. De onderhandelaar van CNV noemt vooral het bod voor 2026 "volstrekt onvoldoende".

De bonden eisen 7 procent per jaar extra. Behalve meer salaris vragen ze onder meer een hogere reiskostenvergoeding en oplossingen voor bereikbaarheidsdiensten.

'Onrealistisch en onbetaalbaar'

De NVZ is teleurgesteld over het vastlopen van de onderhandelingen, maar noemt de inzet van de bonden "niet realistisch, te omvangrijk en onbetaalbaar". De organisatie vindt het eigen bod, met onder meer extra onregelmatigheidstoeslag en hogere stagevergoeding, juist "evenwichtig en serieus".

De vakbonden gaan nu in overleg met hun achterban. "De kans is groot dat dit tot werkonderbrekingen, zondagsdiensten en andere vormen van acties gaat leiden in de ziekenhuizen", zegt CNV. Ook FNV sluit acties niet uit. NU'91 noemt ze zelfs onvermijdelijk.