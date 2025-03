Onrust in Griekse steden na verhit debat over treinramp

In Griekenland zijn gisteravond rellen uitgebroken nadat het kabinet een motie van wantrouwen had overleefd. Vier oppositiepartijen wilden het kabinet wegsturen uit onvrede over de afhandeling van een treinramp in 2023. De motie haalde het niet, tot woede van betogers in de hoofdstad Athene en Thessaloniki.

In Athene gooiden relschoppers onder meer brandbommen naar de politie. Die zette traangas en waterkanonnen in om de menigte uit elkaar te drijven.

In het Griekse parlement werd drie dagen gedebatteerd over het onderzoek naar de treinramp in februari 2023. Daarbij kwamen 57 mensen om het leven. Ze zaten in een trein die frontaal werd geramd door een goederentrein, die door een fout op hetzelfde spoor reed.

Op het onderzoek naar de ramp is veel kritiek. Veel Grieken vinden dat het veel te lang duurt en denken dat er zaken worden achtergehouden. Sinds vorige week, toen het ongeluk twee jaar geleden was, gingen honderdduizenden mensen de straat op om te demonstreren.