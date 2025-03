Eerste executie met vuurpeloton in VS sinds 2010

In de Verenigde Staten is voor het eerst sinds 2010 iemand geëxecuteerd door een vuurpeloton. Brad Sigmon werd aan het begin van de nacht ter dood gebracht in een gevangenis in South Carolina.

De 67-jarige Sigmon zat sinds 2002 in de dodencel voor de moord op de ouders van zijn ex-vriendin. Meerdere verzoeken voor gratie en uitstel van de executie werden afgewezen.

Terdoodveroordeelden in South Carolina kunnen zelf hun executiemethode bepalen. Sigmon koos voor de kogel, omdat de alternatieven - de elektrische stoel of een gifinjectie - volgens hem tot een langdurige en pijnlijke doodstrijd kunnen leiden.

Drie schutters

Drie verslaggevers waren getuige van de executie. Na afloop vertelden ze hoe Sigmon vastgesnoerd was in een stoel en een zwarte overall droeg. Op de plek van zijn hart was een witte markering aangebracht. Kort voor de fatale schoten kreeg hij een muts over zijn hoofd.

Het vuurpeloton bestond uit drie schutters, die op 4,60 meter van Sigmon waren opgesteld. De schutters stonden buiten het zicht van getuigen om hun identiteit te beschermen.

Laatste woorden

Sigmon gebruikt zijn laatste woorden om zich uit te spreken tegen de doodstraf en Bijbelverzen te citeren. Om 18.05 uur lokale tijd werd hij doodgeschoten.

Het was de vierde keer dat een Amerikaanse terdoodveroordeelde voor het vuurpeloton verscheen sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976.