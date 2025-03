Bos schrijft sporthistorie met eerste Nederlandse goud op WK skeleton

Skeletonster Kimberley Bos heeft een historische gouden medaille gewonnen bij de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Lake Placid. Bos is de eerste Nederlander ooit die een wereldtitel pakt in het skeleton.

Eerder in haar loopbaan won Bos al eens WK-zilver. Dat deed ze in 2023 in het Zwitserse Sankt Moritz. Tot vandaag was dat de beste Nederlandse prestatie op de WK.

"Ik ben hier supertrots op", aldus de opgetogen Bos. "Ik ben zo vaak dichtbij geweest. Dit geeft heel veel vertrouwen richting de Spelen."