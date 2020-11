Bestuur jongerenvereniging FvD trekt zich tijdelijk terug om extreemrechtse uitlatingen

Het bestuur van de jongerenvereniging van Forum voor Democratie (FvD) treedt tijdelijk terug. Dit is via Twitter bekendgemaakt. Aanleiding is de berichtgeving in Het Parool over leden van de jongerenpartij, die antisemitische en homofobe berichten hebben verstuurd in appgroepen.

Er is een onderzoekscommissie ingesteld en zolang het onderzoek duurt trekt het bestuur zich terug om "elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen." Het partijbestuur heeft met dit besluit ingestemd. Partijleider Baudet noemt op Twitter het besluit "uitstekend":