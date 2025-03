Politie: Gene Hackman en zijn vrouw overleden week na elkaar door ziekte

Acteur Gene Hackman en zijn vrouw Betsy Arakawa zijn beiden door ziekte om het leven gekomen. Dat blijkt uit het autopsierapport van de politie in de staat New Mexico.

De 95-jarige Hackman en zijn 63-jarige vrouw Betsy Arakawa werden op 27 februari dood aangetroffen in hun woning bij Santa Fe in de Verenigde Staten. Ook een van hun drie honden werd dood in het huis gevonden.

In het autopsierapport staat nu dat het echtpaar op verschillende tijdstippen en door natuurlijke oorzaken om het leven zijn gekomen.

Arakawa overleed rond 11 februari aan de gevolgen van het hantavirus. Dat kan worden overgedragen via de uitwerpselen van muizen en ratten. Hackman zou ongeveer een week later zijn overleden aan de gevolgen van hartproblemen. Hij leed bovendien aan de ziekte van Alzheimer, in een vergevorderd stadium.

Hackmans pacemaker registreerde rond 18 februari voor het laatst activiteit.

Misdrijf uitgesloten

Er was onduidelijkheid over de doodsoorzaak van de twee, die op verschillende plaatsen in hun woning werden gevonden. Hackman lag in de bijkeuken, zijn vrouw in een van de badkamers. In de badkamer waar het lichaam van Arakawa werd gevonden, lag een geopend potje pillen.

De politie zei meteen al geen aanwijzingen te zien voor een misdrijf. Ook kon na de eerste autopsie worden uitgesloten dat er sprake was van koolmonoxidevergiftiging of een gaslek rondom het huis.

Hackman won onder meer een Oscar voor zijn rollen in The French Connection en de western Unforgiven. Betsy Arakawa was klassiek pianist. Het stel trouwde in 1991.