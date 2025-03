NAC en Sparta delen punten (1-1) in Breda bij terugkeer Steijn in Rat Verlegh-stadion

Plots moest NAC een kwartier lang zien te overleven tegen Sparta, dat kansen rook om de zege alsnog tegen de verhoudingen in binnen te halen. Invaller Mohamed Nassoh was vlak voor tijd nog dichtbij, maar hij zag zijn afstandsschot ternauwernood tegen de lat getikt worden.

Door het gelijkspel slaagt Sparta er niet in nog meer afstand te nemen van de onderste plekken in de eredivisie. Het gat met RKC, dat op een degradatieplek staat, bedraagt zeven punten. RKC komt dit weekend niet in actie omdat het duel met Feyenoord is verplaatst.