Dordrecht zakt naar derde plek door 5-0 nederlaag tegen Telstar, periodetitel voor ADO

FC Dordrecht is tegen een flinke afstraffing aangelopen in de eerste divisie. De ploeg die als nummer twee van de ranglijst de 29ste speelronde inging, werd met 5-0 van de mat getikt door Telstar.

Concurrenten als koploper FC Volendam (2-0 tegen TOP Oss) en ADO Den Haag (1-0 in Emmen) wonnen hun wedstrijd wel. ADO nam zo de tweede plek over van Dordrecht en pakte daarnaast ook de derde periodetitel.

Telstar op dreef

Na zeven minuten zette Mees Kaandorp Telstar al op 1-0 tegen Dordrecht. In de slotfase van de eerste helft maakten Telstar via Tyrese Noslin, Jeff Hardeveld en Tyrone Owusu drie doelpunten in nog geen tien minuten, waardoor de wedstrijd voor rust al beslist was.