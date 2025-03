Visser snelt naar zilver en Nederlands record op 60 meter horden bij EK-indoor

Nadine Visser heeft bij de Europese indoorkampioenschappen een zilveren medaille veroverd op de 60 meter horden. De tweevoudig kampioene - ze won goud bij de EK's van 2019 en 2021 - snelde vrijdagavond in Apeldoorn naar 7,72: de tweede tijd én een Nederlands record. Het goud ging naar de Zwitserse Ditaji Kambundji.

Visser was sneller dan ze ooit was. Het vorige Nederlandse record, dat zij ook op haar naam had staan, stamde uit 2021 en stond op 7,77 seconden. "Ik had echt wel verwacht dat je met 7,72 zou winnen. Bizar dat zij (Kambundji, red.) nog een stuk harder gaat."

De Nederlandse hordenspecialiste begon als een van de favorieten aan de 60 meter horden. Ze plaatste zich eerder vandaag soeverein voor de finale. In de halve finales liep ze de derde tijd achter Kambundji en de Poolse Pia Skrzyszowska. De series kwam ze gisteren al probleemloos door.