Supermarktketen Lidl roept Duitse biefstuk terug om listeriabacterie

Lidl roept Duitse biefstuk terug die in de Nederlandse filialen van de supermarktketen is verkocht. In het vlees is de listeriabacterie aangetroffen.

De keten roept consumenten nadrukkelijk op het product niet te eten. Klanten die het product terug naar de winkel brengen krijgen het aankoopbedrag terug.

Het gaat om de Duitse biefstuk met houdbaarheidsdatum 13-03-2025 en streepjescode 4056489681731.

Ernstige gezondheidsrisico's

Listeriabacterie zit meestal in voedsel maar kan ook in dieren, in de grond, in water of op groenten zitten. De bacterie kan ernstige gezondheidsrisico's opleveren voor onder anderen ouderen en mensen met een verzwakte afweer.

In Nederland raken 4 op de miljoen mensen per jaar besmet met listeria.