Hof Bosnië-Herzegovina schort controversiële wetgeving deelrepubliek op

De hoogste rechter in Bosnië-Herzegovina heeft controversiële wetgeving opgeschort die recent was aangenomen door het parlement in de Servische deelrepubliek van het land. Volgens het constitutioneel hof hebben de wetten "ernstige en onvermijdbare" gevolgen, waarmee de constitutionele en juridische orde in het land in gevaar zou komen.

Onder de wetgeving, die woensdag werd aangenomen, werd onder meer de federale politie op het grondgebied van de Servische Republiek verboden en werd de federale rechtspraak niet langer erkend. De regels werden aangenomen op aandringen van de Bosnisch-Servische president Dodik.

In een eerste reactie op het opschorten, op X, lijkt Dodik de uitspraak naast zich neer te leggen. Hij claimt dat er sprake is van een "politiek gemotiveerd besluit" door het hof. "Als we ons nu laten neerslaan, zal Republika Srpska nooit herstellen. Ik weet precies wat ik doe en ik neem alle verantwoordelijkheid", aldus Dodik.

Spanning loopt op

De spanning in het land is flink opgelopen nadat het constitutioneel hof vorige week Dodik, een pro-Russische nationalist, tot een jaar gevangenisstraf had veroordeeld en hem ook voor zes jaar toegang tot de politiek ontzegde.

Reden was dat hij het Dayton-akkoord zou hebben tegengewerkt, dat in 1995 een eind maakte aan de Bosnische burgeroorlog. Dodik legde het vonnis naast zich neer. De volgende dag nam het Servische regionale parlement vervolgens de controversiële wetgeving aan en Dodik zette hier woensdag zijn handtekening onder

Gisteren maakte het federale OM bekend onderzoek te doen, waarna vandaag in Sarajevo een spoedzitting van het constitutioneel hof volgde.

Hoge vertegenwoordiger

Dodik dreigt al geruime tijd met de afscheiding van Republika Srpska, maar voerde zijn dreigementen tot nu toe niet uit. Hij zegt dat niemand de wapens wil opnemen, maar zonder geweld is afsplitsing vrijwel onmogelijk.

Het meeste bezwaar heeft Dodik tegen de hoge vertegenwoordiger van de internationale gemeenschap, die toeziet op de uitvoering van de vredesakkoorden van Dayton.