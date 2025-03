Nieuwe beelden Jos L. in Sierra Leone, te gast feest op feest hoge ambtenaar

Er is een nieuwe video opgedoken van de Nederlandse drugscrimineel Jos L. in Sierra Leone. Op de beelden, in handen van Follow the Money en het AD, is te zien hoe de voortvluchtige 'Bolle Jos' op een verjaardagsfeest een cadeau geeft aan een prominente overheidsfunctionaris in Sierra Leone.

In de video van 22 seconden is te zien hoe de vijftigste verjaardag van het hoofd van de immigratiedienst in het land, Alusine Kanneh, wordt gevierd. L. is daarbij dus aanwezig en overhandigt Kanneh een cadeau. Op de achtergrond galmt Happy Birthday door de geluidsinstallatie.

De beelden zijn in juni 2024 gemaakt in restaurant LOR in de hoofdstad Freetown. Die gelegenheid staat bekend als de meest exclusieve van het land. Op het menu stond die avond onder meer tomahawk-steak, belegd met 24-karaats bladgoud.

Belangrijke logistieke schakel

Bronnen bevestigen aan Follow the Money en het AD dat het inderdaad om L. gaat, die inmiddels ook de Sierra Leoonse nationaliteit zou hebben gekregen. Naast het tweetal staat Andrew Jaiah Kaikai. Hij is het hoofd van de narcoticabrigade van het West-Afrikaanse land, dat een belangrijke logistieke schakel is in de drugshandel tussen Latijns-Amerika en Europa.

In januari werd na berichtgeving door Follow the Money en het AD al duidelijk dat L. in Sierra Leone in de hoogste kringen verkeert.

Zo zijn er signalen dat hij een relatie heeft met de dochter van president Bio en hoge functionarissen omkoopt. De drugscrimineel was te zien bij een kerkdienst op nieuwsjaardag in het geboortedorp van de president. Op de beelden, waarop ook de president en zijn vrouw te zien zijn, zit L. naast de dochter.

Bij verstek veroordeeld

De uit Breda afkomstige crimineel is vorig jaar in Nederland tot 24 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Afgelopen januari bleek dat de voortvluchtige Brabander in Sierra Leone verblijft. Nederland heeft het land verzocht hem uit te leveren.

Hij staat op de lijst met meest gezochte Europese criminelen en er is een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die tot zijn arrestatie leidt.

Eind februari werd de 33-jarige L. in België bij verstek veroordeeld tot 13 jaar cel voor een mislukte overval op de douane. De Nederlander heeft volgens de Belgische rechter opdracht gegeven tot het stelen van 10 ton cocaïne.