Nederlandse zaalvoetballers kloppen Noord-Macedonië in EK-kwalificatie

De Nederlandse zaalvoetballers hebben gewonnen van Noord-Macedonië in de EK-kwalificatie. In Skopje werd het 0-3.

Door de zege is Nederland vrijwel zeker van de tweede plek in de poule, maar plaatsing voor de play-offs voor een EK-ticket is nog verre van zeker. De beste acht nummers twee (van in totaal tien groepen) plaatsen zich voor een play off-toernooi. Nederland staat momenteel wel bij de beste acht nummers twee, maar een aantal ploegen onder Nederland heeft nog twee tot drie wedstrijden tegoed.

De eerste plek in de poule, die recht geeft op directe plaatsing voor het eindtoernooi, was al uit zicht voor Nederland. De groepswinst is veiliggesteld door Portugal.

Matige eerste helft

In de eerste helft werd er niet gescoord door beide ploegen. Nederland begon moeizaam, maar kreeg richting de rust wat meer grip op de Noord-Macedoniërs.

Na vier minuten in de tweede helft lag de bal er alsnog in, via een intikkertje van Floris Kemps, die voor het eerst scoorde voor Oranje. Jordany Martinus maakte er vervolgens 2-0 van. In de slotfase tekende Martinus ook nog voor de 3-0.

Aanstaande woensdag speelt Nederland zijn laatste wedstrijd in de kwalificatiefase tegen Portugal.