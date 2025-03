Klaver overtuigend naar finale 400 meter EK-indoor, Peeters uitgeschakeld

Het was voor Klaver haar tweede inspanning van de dag, nadat ze in de ochtend in de series in actie was gekomen. "Ik doe gewoon alsof dat gisteren was. Ik ben naar bed gegaan na de series, daarna weer wakker geworden met ontbijt."

Grote concurrenten uitgeschakeld

De Britse Amber Anning was op voorhand een van de grootste concurrenten van Klaver, maar zij werd in de series gediskwalificeerd in voor het overschrijden van de lijn van haar baan.

Verder was ook de Ierse Sharlene Mawdsley, die in de gemengde estafette nog de snelste splittijd van alle vrouwen neerzette, er niet meer bij in de halve finales van de 400 meter. Zij kampt met een hamstringblessure en komt de rest van het toernooi niet meer in actie.

Finaleplaats Klein Ikkink

Bij de mannen knokte Isaya Klein Ikkink zich naar de finale van de 400 meter. De Nederlander kwam als derde over de finish en dat was genoeg voor een finaleplaats. Jonas Phijffers kwam niet verder dan de halve finales.

Later vanavond zijn er medaillekansen voor Nederland op de 60 meter horden. Bij de vrouwen staat Nadine Visser in de finale, Job Geerds plaatste zich bij de mannen voor de eindstrijd.

