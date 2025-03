Trump stuurt brief aan Khamenei: 'Iran mag absoluut geen kernwapen krijgen'

De Amerikaanse president Trump heeft onderstreept dat Iran absoluut geen kernmacht mag worden. Hij wil snel om de tafel met het land. "Er gaat snel iets gebeuren rond Iran", zei Trump in een sessie met journalisten in het Oval Office, zijn werkkamer in het Witte Huis.

Eerder vandaag werd bekend dat Trump de hoogste leider van Iran, ayatollah Khamenei, een brief heeft gestuurd. Hij heeft voorgesteld om opnieuw over het Iraanse atoomprogramma te onderhandelen.

"Ik heb ze een brief geschreven waarin ik zeg dat ik hoop dat jullie willen onderhandelen, want als we militair moeten ingrijpen zou dat verschrikkelijk zijn", zei hij in een interview met tv-zender Fox News dat nog uitgezonden moet worden.

Atoomdeal

In zijn eerste termijn als president stapte Trump in 2018 uit de atoomdeal met Teheran, waarin is afgesproken om het nucleaire programma van Iran terug te schroeven en onder internationaal toezicht te plaatsen, in ruil voor het schrappen van sancties.

De deal, in 2015 gesloten door de VS, Rusland, China, Frankrijk, Engeland en Duitsland, was volgens hem slecht. Trump stelde dat Iran onder het akkoord, gesloten onder zijn voorganger Obama, gewoon kon blijven doorwerken aan het ontwikkelen van een kernwapen.

Na de terugtrekking uit de deal stelde de VS onder Trump weer meer sancties in tegen Iran. In de jaren daarna heeft Iran de productie van verrijkt uranium weer flink opgevoerd, waardoor het land dichter bij het maken van een kernwapen is gekomen.

Nog geen reactie Khamenei

Het Iraanse staatspersbureau IRNA schrijft over Trumps uitspraken van vandaag, maar niet over een reactie van Khamenei. Ook wordt niet bevestigd dat de 85-jarige ayatollah de brief heeft ontvangen.

Rusland, bondgenoot van Iran, heeft al voorgesteld om te bemiddelen bij eventuele gesprekken tussen de VS en Iran. Trump zou de Russische president Poetin vorige maand in een telefoongesprek hebben gevraagd om de communicatie met Iran te faciliteren.