Toch asbest gevonden na verwoestende brand in binnenstad Arnhem

Een dag na de brand in een historisch huizenblok in het centrum van Arnhem is toch asbest aangetroffen. Dat heeft de gemeente Arnhem bevestigd.

Volgens een woordvoerder is sprake van "pandgebonden asbest" dat geen gevaar vormt voor hulpverleners of omwonenden. "Het asbest is in het afgezette gebied aangetroffen en wordt gesaneerd." Tot die tijd dragen hulpverleners die in het gebied werken beschermende kleding.

De veiligheidsregio Gelderland-Midden onderzocht gisteren neergekomen roetdeeltjes in de omgeving van het getroffen gebied. De resultaten van afgenomen monsters toonden toen aan dat bij de brand geen asbest was vrijgekomen.

Onder de uitgebrande panden was een rijksmonument, evenals gemeentelijke monumenten. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.