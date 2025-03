'Onbehoorlijk bestuur' en 'rampzalig', kritiek op asielplannen Faber blijft

De Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en VluchtelingenWerk Nederland spreken van onbehoorlijk bestuur nu de bekritiseerde asielplannen van minister Faber vrijwel ongewijzigd zijn goedgekeurd door de ministerraad.

"Nu het kabinet de adviezen van kundige mensen en organisaties in de wind slaat, voelen we de noodzaak om te waarschuwen voor de rampzalige gevolgen van deze wetten op onze samenleving", zeggen Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een gezamenlijke brief.

In de plannen van PVV-minister Faber staat onder meer dat mensen die vluchten voor oorlog tijdelijk asiel krijgen. Ook wordt de tijdelijke verblijfsvergunning verkort van vijf naar drie jaar.

Zorgen over kinderen

De ombudsmannen waarschuwen in de brandbrief voor de gevolgen voor de hele samenleving nu de twee voorstellen ongewijzigd blijven. Ze vrezen dat de behandelduur van asielaanvragen verder zal toenemen en daarmee de druk op medewerkers van de IND en het COA.

Zorgen zijn er ook over de kinderen die naar Nederland zijn gekomen en de kinderen van wie de ouders hier al zijn. "Hun rechten zijn niets waard in deze nieuwe wetten. Hun ontwikkeling en toekomst worden in de kiem gesmoord", zegt Kalverboer.

Van Zutphen is kritisch op de manier "waarop de overheid met haar meest kwetsbare burgers en eigen medewerkers omgaat". "Zowel Groningen als de toeslagenaffaire leren ons dat onbehoorlijk handelen van de overheid meer burgers raakt dan enkel de mensen die rechtstreeks getroffen worden. Laat de asielmaatregelen niet het volgende schoolvoorbeeld worden van onbehoorlijk bestuur."

'Onbetrouwbare overheid'

VluchtelingenWerk Nederland vindt het onverantwoord dat de ministerraad heeft ingestemd met de asielwetten. De organisatie noemt het diep teleurstellend dat de wetten vrijwel ongewijzigd zijn gebleven en spreekt van een onbetrouwbare overheid als adviezen van belangrijke adviesorganen genegeerd worden. "Zeker van partijen die zeggen te staan voor goed bestuur en degelijke wetgeving mogen we meer verwachten", stelt de stichting.

In de ministerraad zijn twee wetten besproken. De wet over het tweestatusstelsel regelt dat asielzoekers worden opgedeeld in twee groepen, waarbij er één meer rechten krijgt. Hiervoor trekt Faber afgerond 102 miljoen euro uit. De andere wet is een pakket van acht maatregelen dat het aantal asielzoekers omlaag moet brengen. Hiermee is een bedrag van ruim 13 miljoen euro gemoeid.

Veelbesproken onderwerp

De twee asielplannen van PVV-minister Faber waren de afgelopen maanden in Den Haag een veelbesproken onderwerp. Voor de grootste regeringspartij PVV is de beperking van migratie enorm belangrijk. PVV-leider Wilders dreigde een paar keer uit het kabinet te stappen als er aan Fabers wetten iets zou veranderen.

De plannen worden nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarna zal de Eerste Kamer zich erover buigen en daar zullen de regeringspartijen steun moeten vinden bij andere partijen.