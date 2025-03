Cadillac definitief toegelaten als elfde team in de Formule 1

Cadillac stapt volgend jaar definitief in het wereldkampioenschap Formule 1. Nadat in november al een principe-akkoord was bereikt tussen F1 en General Motors - het moederbedrijf van Cadillac - gaven autosportbond FIA en het Formula One Management vrijdag definitief groen licht.

Daarmee heeft de Formule 1 voor het eerst sinds 2016 elf teams aan de start. De eerste jaren zal het team van Cadillac met Ferrari-motoren rijden, daarna bouwen ze hun eigen power unit.

In 2026 gaat een nieuw technisch reglement in. Zowel aan de auto's als aan de motoren verandert een hoop.

Andretti indirect betrokken

Het team van Cadillac wordt ondersteund door TWG Motorsports, een samenwerking tussen verschillende Amerikaanse autosportteams, waaronder dat van Andretti. Begin vorig jaar ging er nog een streep door een deelname van Andretti als eigen team, maar nu maakt die tak alsnog deel uit van een Formule 1-project.

Naast de Formule 1 is Cadillac ook actief in het langeafstandsracen.