Korte schorsing 80 leden studentencorps Vindicat na wangedrag op skivakantie

Groningse studentenvereniging Vindicat schorst tachtig leden voor wangedrag tijdens een skivakantie in Frankrijk. Tijdens de reis zouden vernielingen zijn aangericht in het hotel. Ook deden studenten hun behoefte op balkons en liften en werd een deur gesloopt. Beelden van de vernielingen gaan rond op sociale media. De studenten zijn het hotel uitgezet, meldt RTV Noord.

Berichten over het wangedrag bereikten rector Wibe Kaak van Vindicat. Hierop is besloten de studenten voor in ieder geval 72 uur te schorsen. Hoewel de studenten de reis naar het wintersportgebied in Risoul op eigen initiatief ondernamen, voelt het corps zich verantwoordelijk voor hun gedrag. "We verwachten dat leden zich ook buiten de vereniging houden aan de normen."

Volgens de rector gaan op dit moment veel verhalen rond waardoor een definitieve schorsing nog niet opgelegd kan worden: "Daarvoor is het veel te vroeg. Een aantal leden was wel herkenbaar op beelden. Aanvankelijk werden er enkelen tijdelijk geschorst, maar omdat de situatie nog zo onduidelijk is, zijn alle Vindicat-leden die deelnamen aan de reis voor drie dagen uitgesloten van deze vereniging." Ook studenten van andere verenigingen gingen mee op de reis.

Meerdere waarschuwingen

De aanbieder van de reis, Sunweb, zegt dat sommige studenten meerdere keren hinder veroorzaakten, onder meer bij een bar en skiverhuurder. Er zijn volgens de reisorganisatie meerdere waarschuwingen gegeven. Nadat dit geen effect had gehad, zijn de studenten het hotel uitgestuurd. De Groningse burgemeester Mirjam van 't Veld zegt tegen het AD het wangedrag af te keuren. "Het is belangrijk dat Vindicat onderzoekt wat de betrokkenheid van haar leden is en maatregelen neemt."

Komende week organiseert Vindicat zelf een skireis met ongeveer duizend leden. "'Dit nieuws komt voor ons op een heel vervelend moment", zegt Kaak tegen RTV Noord. De vereniging heeft volgens hem goed contact met de reisorganisatie en lokale autoriteiten en hoopt er een mooie reis van te maken: "Ik zie geen aanleiding om het niet door te laten gaan".

Vaker in opspraak

Vindicat kwam in het verleden vaker in opspraak. In 2023 zijn twee ganzen gered uit een huis waar leden van studentenvereniging wonen. De dieren waren volgens de dierenambulance doodsbang.

In 2022 richtten studenten schade aan in een sushirestaurant in de stad. Er werd gegooid met glazen, gordijnrails werden van de muren getrokken en personeel werd gehinderd. In 2016 stond een lid op het hoofd van een aspirant-lid tijdens de ontgroening. De jongen liep hoofdletsel op.