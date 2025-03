Bom uit Tweede Wereldoorlog in Parijs ontmanteld, autowegen vrijgegeven

De bom die vannacht ten noorden van Parijs werd gevonden, is ontmanteld. De A1 en de ringweg zijn weer vrijgegeven en het treinverkeer zal rond 18.00 uur langzaam worden opgestart, zegt de Franse minister van Transport.

De niet-ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog werd aangetroffen tijdens werkzaamheden in de gemeente Saint-Denis, op ongeveer 2,5 kilometer van treinstation Gare du Nord. Het explosief werd vlak bij het spoor gevonden dat naar het drukste station van Frankrijk leidt.

Het auto- en treinverkeer in Noord-Frankrijk lag deels plat door de vondst. De verkeersbeperkingen hadden invloed op ongeveer 500 treinen. 600.000 passagiers ondervonden overlast door de operatie.

Omboeking of terugbetaling

Alle internationale Eurostar-treinen die over de trajecten Parijs-Brussel en Parijs-Londen rijden, zijn vandaag geannuleerd. Het gaat om negentig treinen in totaal. Het vervoersbedrijf heeft zijn klanten benaderd voor een omboeking of terugbetaling.

Morgen zullen de Eurostar-treinen weer zoals gewoonlijk rijden, laat een woordvoerder weten. Het vervoerbedrijf heeft in de ochtend een extra trein ingezet van Londen naar Parijs en in de avond een extra trein van Parijs naar Londen.