Antony en Ajax schikken in langlopende arbitragezaak om tonnen aan boetes

Voormalix Ajacied Antony en Ajax hebben een schikking getroffen in een arbitragezaak die de Braziliaan tegen zijn oude club had aangespannen. Antony spande de rechtszaak aan nadat hij het niet eens was met boetes die Ajax hem in de zomer van 2022 had opgelegd.

In die periode weigerde de aanvaller te trainen en te spelen voor de Amsterdamse club, omdat die naar zijn mening een overgang naar Manchester United vertraagde. Het zou gaan om enkele tonnen aan boetes, die volgens de speler onrechtmatig waren.

In januari werd de zaak behandeld, en na een tussenvonnis is er opnieuw contact geweest tussen beide partijen. Ajax schrijft op de club dat het contact ertoe heeft geleid dat "beide partijen een oplossing hebben gevonden waarin zowel de club als de voormalig speler zich kunnen vinden."

Wat dat inhoudelijk betekent, maakte de club niet openbaar.