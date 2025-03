FT: cryptoproject rond Trump casht honderden miljoenen

Het cryptoproject rond Donald Trump heeft tot nu toe minstens 350 miljoen dollar verdiend aan de lancering van de Trumpcoin. Dat blijkt uit een analyse van blockchaindata van de Financial Times. Op de geanalyseerde blockchain zijn alle transacties in de munt te zien, ook die van aan Trump gelinkte organisaties achter het project.

De Trumpcoin is een zogeheten memecoin, een digitale munt die slechts dient om mee te speculeren. Een paar dagen voor de inauguratie in januari werd de munt gelanceerd. "Have fun", zei Trump onder meer toen hij het project op zijn Truth Social-pagina aanprees. Een paar dagen later volgde ook zijn vrouw Melania met een memecoin, die al snel miljarden waard werd.

Volgens kritische investeerders en ethici is de Trumpcoin een manier om anonieme donaties aan de president te doen. Een ander punt is de belangenverstrengeling die met dit project is ontstaan. Trump, zelf gelieerd aan een cryptoproject, bepaalt als president hoe cryptovriendelijk het Amerikaanse beleid is.

Vandaag kondigde de president aan dat de VS een zogeheten 'strategische reserve' van bitcoin aanlegt, zoals het ook een strategische reserve aan olie heeft. Dit betekent dat in beslag genomen bitcoin niet worden verkocht.

Ook zijn er zorgen over de risico's voor particuliere investeerders. De munt steeg in korte tijd van 0,19 dollarcent naar 75 dollar per stuk, om vervolgens snel terug te vallen. Inmiddels kost een Trumpcoin zo'n 13 dollar.

The Financial Times kreeg geen reactie op gestelde vragen.

Miljard munten

In hoeverre de president persoonlijk financieel profiteert, is onduidelijk. 80 procent van de munten is volgens de website van het project in handen van twee bedrijven. Het eerste is CIC Digital LLC, een bedrijf waarmee de Amerikaanse president al miljoenen verdiende aan digitale Trump-snuisterijen. Het andere heet Fight Fight Fight LLC, recent opgericht in de Amerikaanse staat Delaware, dat bekendstaat als belastingparadijs.

Samen brachten de bedrijven in januari 200 miljoen digitale Trump-munten op de markt. Zelf hielden ze er nog vier keer zo veel in eigen zak. Deze 800 miljoen munten worden in stapjes de komende drie jaar op de markt gebracht.

In aan deze organisaties gelinkte digitale portemonnees zitten nu nog 31 miljoen Trumpcoins. Samen met de 800 miljoen munten die later vrijkomen, komt dat neer op een waarde van bijna 11 miljard dollar.

De kans is groot dat het tot nu verdiende bedrag hoger ligt dan 350 miljoen dollar, constateert de Financial Times. Een deel van de munten is namelijk niet via de blockchain verkocht, maar naar cryptobeurzen gestuurd. Die transacties zijn op zichzelf te zien, maar of de munten op die beurzen inmiddels verkocht zijn en tegen welke prijs, is niet na te gaan.